Incidente a Battipaglia: eseguita l'autopsia sul cadavere di Matteo Rinaldi

Per conoscerne l’esito bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Ma, questo pomeriggio, il medico legale ha eseguito l’autopsia sul cadavere di Matteo Rinaldi, il ragazzo di 17anni, deceduto nella tarda serata di sabato dopo un brutto incidente stradale verificatosi in Viale della Libertà a Battipaglia. L’esame autoptico, disposto dalla Procura di Salerno, è stato svolto presso l’obitorio dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”. Subito dopo il magistrato ha dato il via libera alla consegna della salma ai familiari. E così, domani pomeriggio (giovedì 18 gennaio), saranno celebrati i funerali del giovane.

La dinamica

Il giovane stava percorrendo viale della Libertà in sella alla sua moto con un amico quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. L’impatto è stato violentissimo. Il 17enne, purtroppo, è morto sul colpo sbattendo violentemente la testa sull’asfalto, mentre l’altro ragazzo ha riportato solo qualche ferita.