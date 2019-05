Battipaglia: molesta una ragazzina, poi chiama gli amici e picchiano a sangue il padre

Nuovo episodio di violenza in strada a Battipaglia dove, mercoledì sera, un uomo è stato aggredito da una baby gang.

Il dramma

L’agguato è avvenuto dopo che un ragazzo avrebbe molestato la figlia minorenne tentando anche di bloccarla stringendole le mani alla gola. Quest’ultima, spaventata, ha telefonato al padre per raccontargli l’accaduto. E così, una volta giunto sul posto, l’uomo ha rimproverato il bullo e riportato la figlia a casa per tranquillizzarla. Soltanto che, circa due ore dopo, il padre, mentre era in compagnia di moglie e figlia nei pressi della sua abitazione, è stato accerchiato e picchiato da una decina di giovani che, successivamente, in pochissimo tempo, si sono dati alla fuga. Immediato il trasporto all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dov’è stato prontamente assistito dai medici. Ieri la formale denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei balordi.