A due anni ingerisce candeggina, la corsa disperata in ospedale: ora è salva

Una bambina di due anni e mezzo ingerisce della candeggina e finisce in ospedale. E' accaduto a Battipaglia, con la bimba che ora è per sua fortuna fuori pericolo. L'episodio è accaduto ieri, con la famiglia della piccola ad accorgersi subito di quanto fosse capitato alla piccola, che aveva cominciato a lamentare bruciori e dolori alla gola e all'esofago.

La corsa in ospedale

Una volta in ospedale, dopo alcuni tentativi per lenire il dolore da parte dei familiari, i medici hanno trasferito la piccola in ambulatorio per sottoporla ad una specifica terapia. Inutili erano risultati esseer i tentativi di induzione al vomito della piccola, che fanno sapere i medici, non fa che aggravare la situazione. I medici dell’ospedale hanno contattato un centro anti veleni che ha suggerito la terapia da seguire. La candeggina, ingerita in piccole dosi, non ha effetti mortali. Dopo circa un'ora, la piccola è stata trasferita nel reparto di Pediatria. E' stata dichiarata fuori pericolo. Per i danni ai tessuti, all’esofago e agli organi interni bisognerà attendere le prossime ore.