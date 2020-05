Piantagione di marijuana trovata in un terreno abbandonato: aperta indagine della polizia

Una piantagione di marijuana è stata trovata in un terreno abbandonato a Campolongo. Nello specifico, si tratta di 50 piante che sono state sequestrate dalla polizia di stato di Battipaglia.

Il blitz

Le piante erano alte circa un metro e mezzo e pronte per essere essiccate. Per l'irrigazione, sarebbe stata utilizzata senza alcuna autorizzazione dell'acqua proveniente da un canale del Consorzio di Bonifica del Sele. La polizia ha avviato un'indagine per scoprire l'identità del proprietario o dei proprietari delle piante. Non è escluso che le stesse possano appartenere anche a dei pusher della zona, impegnati nel traffico e spaccio di droga.