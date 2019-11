Panico a Battipaglia, cane azzanna quattro persone in strada

Momenti di panico, questa mattina, a Battipaglia, dove un cane (Husky) ha spaventato i pedoni nei pressi del Parco delle Magnolie. Secondo una prima ricostruzione il cane – riporta Zerottonove – è entrato in un bar della zona dove ha azzannato gli arti superiori ad un uomo, che, subito dopo, è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno messo ben sedici punti di sutura. Ferita anche un’altra persona che, allo stesso modo, si è recata presso il locale pronto soccorso per farsi medicare. Uscito dal locale, l’animale è entrato in un’altra attività commerciale lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, ferendo un dipendente.

Il salvataggio

Sul posto è giunto un veterinario dell’Asl che si è messo alla ricerca del cane, ritracciato, poco tempo dopo, mentre stava azzannando una passante ad una mano, la quale era a passeggio con il proprio amico a quattro zampe. La donna, dopo essere caduta sull’asfalto, stava per essere colpita dal cane al collo. Ma, fortunatamente, il veterinario è riuscito a salvarla. Il medico, inoltre, dopo aver contattato il legittimo proprietario dell’animale, ha segnalato l’episodio alla Procura, per accertare eventuali responsabilità.