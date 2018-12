Nascondeva in auto 12 grammi di cocaina: arrestato 27enne a Battipaglia

Un ragazzo di 27 anni, R.E le sue iniziali, è stato arrestato a Battipaglia con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

I controlli

Nel corso di una perquisizione all’interno della sua automobile, infatti, gli agenti del locale commissariato di Polizia lo hanno trovato in possesso di un involucro a forma ovale, avvolto in cellophane, con dentro 12 grammi di eroina. La droga era stata ben nascosta nell’abitacolo. Per questo il giovane, già con precedenti, è stato ammanettato. Il pubblico ministero della Procura di Salerno ha disposto, per lui, gli arresti domiciliari, in attesa della convalida che si terrà dinanzi al Gip.