Nascondeva in casa 60 grammi di cocaina a Battipaglia: arrestato 34enne

Un 34enne, A.D. le sue iniziali, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Battipaglia.

Il blitz

L’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, in un unico blocco, che nascondeva nella sua camera da letto, e di altri 10 grammi della stessa sostanza, già suddivisi in dosi, scoperti dai militari dell’Arma nel ripostiglio insieme ad un bilancino elettronico di precisione. Al termine delle formalità di rito, il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima disposta, per la mattinata di domani presso il Tribunale di Salerno.