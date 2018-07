Nascondeva la droga nel risvolto dei pantaloni: arrestato 46enne a Battipaglia

Un 46enne di Battipaglia, B.D. le sue iniziali, è stato fermato a bordo della sua automobile poco dopo essere uscito dallo svincolo autostradale proveniente da nord.

Il posto di blocco

Nel corso dei controlli l’uomo ha assunto un atteggiamento timoroso e agitato. E, infatti, è stato trovato in possesso di due confezioni in cellophane trasparente nelle quali vi era sostanza stupefacente, rivelatasi poi alle analisi del narco-test della Polizia Scientifica di Salerno, di tipo cocaina del peso pari a 11.6 grammi. Le confezioni erano abilmente occultate all’interno del risvolto sinistro dei pantaloncini di jeans indossati dall’individuo. Per questo, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato rinchiuso nella casa circondariale di Salerno-Fuorni.