Paura a Battipaglia, bomba carta esplode a pochi metri dal Comune

Una bomba carta è esplosa, in serata, a pochi metri di distanza da un blindato della polizia vicino al Comune di Battipaglia. Tutto questo, a pochi minuti dall'inizio del consiglio comunale durante il quale bisognava discutere della liquidazione della società di raccolta rifiuti, Alba. Un punto all'ordine del giorno già rinviato una volta.

Le indagini

L'esplosione è avvenuta a poca distanza di tre blindati delle forze dell'ordine. In strada erano presenti anche carabinieri e polizia. Messa in sicurezza l'area, la forze dell'ordine hanno avviato le prime attività investigative, per individuare la persona che ha piazzato l'ordigno. Nessun ferito, solo qualche leggero danno all'arredo urbano, mentre alcune persone che eran presenti in strada, si sono allontanati velocemente a causa del botto.