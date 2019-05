Cade dal secondo piano di casa: il bimbo di Battipaglia è fuori pericolo

Migliorano le condizioni del bambino di dieci anni di Battipaglia che, lo scorso 29 aprile, è caduto nel vuoto dal balcone della sua abitazione. Il piccolo, infatti, è fuori pericolo di vita ed ha iniziato, ormai da giorni, a respirare autonomamente senza l’aiuto dei macchinari. Resta, ovviamente, ricoverato presso l’ospedale “Santobono” di Napoli dove, nei prossimi giorni, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico a causa delle fratture riportate a seguito della caduta.

Le indagini

Intanto proseguono le indagini per far luce sull’accaduto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il bimbo, quel giorno, avrebbe inventato una scusa per tornare a casa, mentre la madre lo stava accompagnando a scuola, per poi lanciarsi volontariamente dal balcone. Pare, inoltre, che avesse lasciato anche un biglietto con su scritto le ragioni del gesto. Un’ipotesi, quella del tentato suicidio, esclusa, invece, dalla madre.