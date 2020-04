Emergenza Coronavirus: a Battipaglia scatta la sanificazione delle strade

L'emergenza coronavirus non si attenua ed i primi cittadini mettono in campo tutte le misure di prevenzione per ridurre il rischio contagio. A Battipaglia, dopo la comunicazione del contagio che ha interessato la pediatra, la sindaca Cecilia Francese non ha solo ha disposto la sospensione temporanea del reparto ma ha anche dato disposizione di sanificare alcune strade cittadine

I dettagli

In zona Santa Lucia, la sanificazione riguarda via Noschese, Strada Provinciale 8, via Cupa Filette, via Ceraso del Tasso. in località Aversana, sanificazione davanti alla chiesa, in zona Lago, litoranea, via Tufariello, via Spineta, Isola Ecologica. L'operazione è stata ripetuta davanti alle farmacie, davanti agli uffici postali, clinica Salus, rotatoria e ingresso ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.