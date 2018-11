Trasferita da un ospedale all'altro per una Tac guasta: grave una donna

Sarebbe stata trasferita in modo affrettato dall’ospedale di Battipaglia a quello di Eboli. Per questo, ora, una donna, con un grave problema respiratorio, è in pericolo di vita. La causa della corsa da un nosocomio all’altro sarebbe la Tac, da tempo guasta, presso la struttura sanitaria battipagliese.

L’odissea

Domenica mattina la 54enne, residente in località Belvedere a Battipaglia, si è sentita male mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Sul posto - riporta La Città - è arrivato il medico dell’emergenza territoriale per prestarle i primi soccorsi. Subito dopo la paziente, affetta da Sla, è stata trasferita all’ospedale “Santa Maria della Speranza”. Ma giunti all’ingresso del pronto soccorso, il medico del 118 è stato dirottato a Eboli. E, nei sette chilometri tra i due ospedali, la donna è andata in arresto cardiaco. Il cuore si è fermato. Fortunatamente è stata rianimata dai medici del pronto soccorso di Eboli dopo oltre trenta minuti di attività rianimatoria (massaggi e defibrillatore). Ma, purtroppo, non è ancora fuori pericolo ed è ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva, la prognosi è riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno aperto un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto.