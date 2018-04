Battipaglia, muore in spiaggia colto da un malore: indagano i carabinieri

Un uomo è deceduto oggi pomeriggio in spiaggia, a Battipaglia, a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Salerno ma non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino. L'episodio presso il Lido Lago, intorno alle 15.30