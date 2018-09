Crea un falso documento d'identità e viene arrestato dalla polizia

Ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato, hanno arrestato C.S., 36enne di Battipaglia, per possesso di documento d’identificazione falso

L'arresto

La polizia, dopo una segnalazione, si era recata in un hotel in via Rossaroll per notificare ad una persona li’ alloggiata il divieto di ritorno al comune di Salerno e un avviso orale, entrambi emessi dal Questore di Salerno lo scorso 30 luglio. In occasione della notifica dell’atto, gli agenti avevano però notato che la carta d’identità presentata dal 36enne era falsa, anche se i dati riportati e la foto corrispondevano all’uomo. Il 36enne ha spiegato agli agenti che non poteva recarsi al suo comune di residenza per avere la carta d’identità, e quindi, dopo aver comprato un documento falso nei pressi della stazione di Salerno, l’ aveva prodotta da solo. C.S. è stato arrestato e a seguito della celebrazione del rito per direttissima, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa.