Battipaglia, giovane madre aggredita dall'ex marito davanti scuola

Momenti di tensione a Battipaglia, dove si è verificata un’aggressione in via Emilia, a poca distanza dalla scuola dell’infanzia di via Lazio.

L'episodio

Una giovane donna, che era in compagnia della figlia, è stata improvvisamente raggiunta dall’ex marito. Tra i due è scoppiato un violento litigio. I toni si sono inaspriti con il passare dei minuti. E – secondo quanto raccontato dalla vittima – il marito l’ha strattonata davanti agli occhi delle altre mamme. Durante la violenza, la piccola è finita a terra ferendosi alle ginocchia. A quel punto le altre donne sono intervenute per difendere la giovane madre e hanno telefonato ai carabinieri, i quali, dopo aver ascoltato la sua versione, hanno verbalizzato tutto ma, alla fine, lei ha deciso di non denunciare, almeno per ora, l’ex marito.