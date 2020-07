Travolge pedone e fugge con l'auto: denunciata donna a Battipaglia

Una donna è stata denunciata per omissione di soccorso a Battipaglia. Si tratta della conducente di un’automobile che, nei giorni scorsi, ha travolto un pedone ma non si è fermata a soccorrere la vittima. L’incidente si è verificato in una zona rurale della città della Piana del Sele.

Le indagini

Determinanti sono state le testimonianze raccolte dai carabinieri sul luogo del sinistro, grazie alle quali sono riusciti a risalire all’identità della donna e alla vettura che ha riportato danni alla carrozzeria e che sarebbe stata trovata priva di assicurazione.