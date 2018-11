Battipaglia, donna minaccia il suicidio alla stazione: salvata

Momenti di tensione, questa mattina, alla stazione di Battipaglia, dove una senzatetto, trovata senza biglietto a bordo di un treno, ha minacciato di togliersi la vita. L’episodio è avvenuto davanti agli occhi increduli degli altri pendolari.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli agenti della Polfer, che hanno cercato di calmare. Soltanto che la donna, in preda all’ira, ha iniziato ad inveire contro i poliziotti che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a far ritornare la situazione alla normalità grazie anche al contributo dei sanitari della Croce Verde.