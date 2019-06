Battipaglia, vede i poliziotti e si agita: arrestato 50enne per droga

Un pregiudicato cinquantenne di Battipaglia, F.M le sue iniziali, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il posto di blocco

L’uomo, ieri pomeriggio, è stato fermato dalla Polizia a bordo di un’automobile. Alla vista degli agenti è subito apparso agitato. E così il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti che lo hanno subito perquisito trovandolo in possesso di 6 confezioni di eroina e di 5 confezioni di cocaina, il tutto racchiuso in altrettanti involucri in cellophane e pronti per essere ceduti a tossicodipendenti. Al termine delle formalità di rito, il pm di turno presso la Procura di Salerno lo ha sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo.