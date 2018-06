Battipaglia, viaggiava su un bus di linea con la cocaina

Ristretto ai domiciliari, viaggiava in bus con la droga. L'arresto di un 21enne D'A.F. , domiciliato a Battipaglia, è stato eseguito dalla squadra investigativa del commissariato di polizia. Il giovane si trovava su di un autobus di linea con della cocaina.

Il pedinamento e l'arresto

La polizia lo ha bloccato nei pressi della SS 19. Gli agenti, saliti a bordo del veicolo, hanno trovato il ragazzo trovando riscontro anche alle informazioni acquisite poco prima. Il 21ene era dapprima accomodato sui sedili posizionati sulla parte destra dell’autobus ma, una volta accortosi degli agenti in abiti civili, con scatto fulmineo aveva provato ad alzarsi per poi risedersi su un sedile della fila di sinistra. L'atteggiamento ha insospettito i poliziotti che, da un controllo personale, hannoscoperto sulla seduta della poltrona di destra precedentemente occupata, vi era un involucro in cellophane trasparente avvolto in una bustina di plastica che conteneva sostanza polverosa di colore chiaro. Si trattava di cocaina, pari a 4,7 grammi. Circostanza che è valsa al 21enne l'arresto.

Le multe

Due giorni fa, invece, nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati da parte del Commissariato rafforzare le misure di prevenzione lungo la fascia costiera S.P. 175 Litoranea, finalizzati al contrasto di fenomenologie criminose connesse in particolare all’immigrazione clandestina sono stati effettuati due posti di controllo, nel corso dei quali sono state identificate 64 persone e controllati 117 autoveicoli. Attraverso il sistema di rilevamento automatizzati della targhe sono stati, inoltre, controllati 31 veicoli, elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirata una patente, una carta di circolazione e un veicolo sequestrato.