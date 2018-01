Torte, dolci e pastiere: maxi sequestri tra Battipaglia e Eboli

Raffica di sequestri da parte dei carabinieri del Nas di Salerno nei comuni di Battipaglia e Eboli.

I controlli

I militari hanno fatto irruzione all’interno di un’azienda zootecnica ebolitana, dove hanno sequestrato quattrocento uova sono state sequestrate perchè il proprietario non aveva la documentazione relativa alla tracciabilità. Sempre oggi hanno chiuso una pasticceria battipagliese, insieme al laboratorio di produzione, per carenze igienico sanitarie. L'area di 100 metri quadrati è stata sequestrata anche per carenze strutturali. Durante la perquisizione hanno sigillato oltre 100 chili di dolci: torte, pastiere e semi lavorati. Sotto sequestro sono finite 800 uova dalla provenienza incerta. Anche in questo caso mancava la documentazione sulla tracciabilità.