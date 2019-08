Sorpreso a riprendere le case con il telefonino: si cerca extracomunitario a Battipaglia

I carabinieri di Battipaglia sono sulle tracce di un cittadino extracomunitario. Nel primo pomeriggio, infatti, l’uomo, alto con maglietta chiara smanicata e pantaloncini scuri , è stato visto da alcuni residenti mentre riprendeva con il cellulare alcune abitazioni situate tra via Cupa Filette e via dei Vivai.

Il caso

Uno degli abitanti ha provato a chiedergli spiegazioni ma è riuscito a fuggire. L’episodio è avvenuto a dieci giorni esatti dall’evacuazione prevista dalla Prefettura per consentire il disinnesco di una bomba risalente alla seconda guerra mondiale. Il prossimo 8 settembre migliaia di residenti lasceranno le loro case per essere condotte in un posto sicuro. Il timore è che i ladri possano approfittare dell’occasione per mettere a segno dei furti.