Panico a Battipaglia, fuga di gas e deflagrazione all'interno di un bar

Paura, questa mattina, all’interno del bar “Funny”, situato in via Paolo Baratta, dove la titolare, nell’accendere uno dei fornelli alimentati da una bombola di gas, ha provocato la fuoriuscita del gas stesso che, in poco tempo, ha creato una violenta fiammata danneggiando i suppellettili all’interno della cucina. In seguito alla deflagrazione diversi vetri sono andati in frantumi. Non risultano feriti e danni strutturali. La bombola di gas, fortunatamente, non è scoppiata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.