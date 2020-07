In preda alla follia rompe il tubo del gas: uomo salvato a Battipaglia

Momenti di paura, ieri pomeriggio, a Battipaglia, dove un uomo con problemi psichici è andato in escandescenza mentre si trovava all’interno della sua abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

In quei minuti di forte tensione, l’uomo ha danneggiato un tubo provocando la fuoriuscita del gas che è stata subito avvertita dai vicini, i quali hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e anche un’ambulanza del 118 che ha preso in cura il residente sottoponendolo al Trattamento Sanitario Obbligatorio. Per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone.