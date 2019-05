Battipaglia, folla e palloncini colorati ai funerali del bimbo morto in ospedale

Dolore e sconcerto, questa mattina, a Battipaglia, dove sono stati celebrati i funerali del bambino di 10 anni deceduto, pochi giorni fa, presso il locale ospedale. Una folla di persone ha accompagnato il feretro all’interno della chiesa “San Gregorio VII” e poi verso il cimitero. Presenti familiari, amici e tanti cittadini che non sono voluti mancare per esprimere il loro cordoglio ai genitori del piccolo che frequentava la quinta elementare dell’Opera Bertoni. La bara è stata accolta da tanti palloncini blue e bianchi.

Le indagini

Due giorni fa quattro periti incaricati dalla Procura di Salerno hanno effettuato l'autopsia per accertare le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità da parte dei medici. Al momento, quattro camici bianchi, sono indagati per omicidio colposo e lesioni personali colpose. I carabinieri, subito dopo la denuncia dei genitori del piccolo, hanno sequestrato la sua cartella clinica.