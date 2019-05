Rapine, furti e prelievi fraudolenti con carte di credito, banda a processo

Finisce a processo la gang accusata di furti e rapine nei supermercati, presso appartamenti e all'interno delle auto. Il gup Alfonso Scermino ha mandato a giudizio otto persone. Altri due, invece, saranno giudicati con rito abbreviato. Ad incastrare l abanda che spadroneggiava nella Piana del Sele furono i carabinieri, che attraverso intercettazioni ambientali e ripreses video, oltre a rilevatori gps di una Citroen in uso ad uno degli imputati, identificarono tutti i componenti del gruppo

Le indagini

I colpi furono eseguiti a Battipaglia, Eboli ma anche Capaccio. Le rapine, quattro le contestate, fruttavano più denaro, ma il gruppo era specializzato in furti. Specie presso le auto in sosta, i cui finestrini venivano distrutti per prelevare tutto ciò che vi era all'interno. Nella Citroen, l'auto attenzionata, veniva poi diviso il bottino. La banda adoperava anche carte di credito rubate, tentando poi dei prelievi agli sportelli automatici. Le accuse per tutti sono di associazione a delinquere finalizzata ai furti e ralle rapine.