Battipaglia, continua la strage dei gatti: è caccia al killer

Torna in azione il killer dei gatti a Battipaglia. Ieri mattina, infatti, altri due felini sono stati trovati morti in via Domodossola da un gruppo di giovani.

Il caso

Sembra che siano deceduti dopo aver ingerito delle polpette avvelenate abbandonate appositamente da qualcuno nella zona. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che li hanno rimossi, ascoltato la testimonianza dei ragazzi ed avviato le indagini per risalire all’identità della persona che, ormai da settimane, sta facendo strage di gatti in città.