Nascondeva 25 grammi di hashish in casa: arrestato titolare di circolo ricreativo a Battipaglia

Un 34enne, A.R. le sue iniziali, proprietario di un circolo ricreativo situato nel centro cittadino di Battipaglia, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio.

Il blitz

Al termine di una perquisizione presso la sua abitazione, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish del peso complessivo di 25 grammi, di un bilancino digitale perfettamente funzionante e di un coltello utilizzato per la preparazione delle singole dosi. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto che l’indagato, dopo le formalità di rito, fosse collocato presso la sua abitazione, in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.