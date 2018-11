Nascondeva in casa 45 grammi di hashish: arrestato 19enne a Battipaglia

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Battipaglia hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione di un ragazzo di 19 anni, M.C le sue iniziali, situata in località Aversana.

Il blitz

Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato e sequestrato circa 45 grammi di hashish, un bilancino digitale e un coltello di grosse dimensioni utilizzato per la preparazione delle singole dosi da mettere in vendita. Per questo il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio. Poi è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della successiva convalida dell’arresto.