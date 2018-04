Stroncato da un infarto in strada: muore 45enne salernitano

Tragedia a Napoli dove un uomo di 45 anni di Battipaglia, A.L., queste le sue iniziali, è stato stroncato da un malore, forse un ictus. L'uomo si trovava in stazione ed era molto conosciuto a Battipaglia. Per anni aveva lavorato nelle coop che si occupavano di spazzamento manuale in città. Sui social il cordoglio di centinaia di battipagliesi, che conoscevano bene l’uomo, sposato ma senza figli. In tanti hanno voluto ricordare l’operatore ecologico che teneva pulita piazza Salvo D’Acquisto, l’area di parcheggio nei pressi di Palazzo di Città, e la zona centrale della città.