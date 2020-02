Incendio a Battipaglia, distrutte tre automobili: si indaga

Momenti di paura, la scorsa notte, a Battipaglia, dove tre automobili sono state improvvisamente avvolte dalla fiamme. L’incendio, divampato per cause in corso di accertamento, è avvenuto in via De Crescenzo. Ingenti i danni alle vetture che erano parcheggiate una accanto all’altra.

L'intervento dei pompieri

Spaventati i residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco, i quali, hanno domato il rogo evitando che si estendesse agli altri veicoli. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Le fiamme potrebbero essere scaturite da un corto circuito.