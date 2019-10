Battipaglia, cartoni in fiamme sotto ad un condominio: corrente elettrica in tilt

Paura, oggi, in via Colombo a Battipaglia, dove alcuni cartoni abbandonati accanto ad un condominio sono stati improvvisamente avvolti dalle fiamme.

L'incendio

Il fumo nero ha spaventato non poco i residenti che hanno subito dato l'allarme Il rogo ha danneggiato la centralina elettrica mandando in tilt la rete telefonica e i collegamenti ad internet. Necessario l’intervento dei tecnici per far ritornare la situazione alla normalità. Fortunatamente non risultano feriti.