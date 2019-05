Mistero a Battipaglia, altre due auto distrutte dalle fiamme: si indaga

Tensione, intorno alle 6.30 di questa mattina, a Battipaglia, dove due automobili sono state improvvisamente avvolte dalle fiamme. La prima in via Pasubio, la seconda in via Vittorio Emanuele (angolo via Olevano).

I soccorsi

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, in poco tempo, sono riusciti a domare i due roghi, su cui si indaga perché, sono settimane ormai, che si verificano episodi simili in città. Su Facebook, intanto, i cittadini si domandano: “Possono essere tutte casualità?”.