Case a "luci rosse", la mappa dei vigili di Battipaglia: scattano i controlli

Dopo il blitz di giovedì scorso in via Garibaldi, proseguono senza sosta le indagini della Polizia Municipale per stanare le case a “luci rosse” presenti in città. Al vaglio, in queste ore, ci sono gli annunci pubblicati dalle escort sui siti internet riguardanti gli incontri per le prestazioni sessuali a pagamento.

I luoghi d'incontro

Il cerchio si sta stringendo su alcune zone precise della città: il rione Taverna, il centro cittadino e la zona industriale dove vi sarebbero diverse abitazioni utilizzate dalle prostitute per esercitare la loro “professione”. I controlli, inoltre, si stanno concentrando anche sui proprietari di tali appartamenti che potrebbero essere legati ai protettori malavitosi delle lucciole.