Furto di carburante e uso privato dei mezzi aziendali: blitz dei carabinieri ad "Alba"

I carabinieri di Battipaglia hanno fatto irruzione all’interno degli uffici della società municipalizzata “Alba” che si occupata della raccolta dei rifiuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inchiesta

Secondo indiscrezioni, nel mirino dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, sono finiti il presunto ammanco di carburante, l’assenteismo di alcuni dipendenti e l’utilizzo privato dei mezzi aziendali da parte di singoli operai per smaltire i rifiuti. Di qui il sequestro di documenti della società municipalizzata per accertare le ipotesi di reato che sono al vaglio degli inquirenti. Gli uomini in divisa avrebbero acquisito anche i rilievi della strumentazione gps installata a bordo dei mezzi di Alba, dopo i primi sospetti relativi ai furti di carburante risalenti allo scorso anno. Le indagini sono tuttora in corso.