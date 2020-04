Si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica: muore influencer di Battipaglia

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per la morte di Alessia Ferrante, 37enne originaria di Battipaglia ma trasferitasi a Bisceglie dove viveva con la sua famiglia, deceduta per arresto cardiaco mentre le stavano praticando l'anestesia in un poliambulatorio privato di Monopoli.

Il caso

La donna si stava per sottoporre a un intervento di chirurgia plastica per una liposuzione alle gambe quando, improvvisamente, si è sentita male ed è spirata. Vani i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario. Ferrante era un influencer attiva nel campo dell'estetica, con 106mila follower su instagram, nonché molto conosciuta in città poiché figlia di Renzo, storico calciatore dei nerazzurri della Bat e molto conosciuto a Battipaglia e in Campania. Le indagini sono a cura dei Carabinieri di Monopoli: la struttura è stata sequestrata. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sul corpo della 37enne.