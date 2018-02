Battipaglia, l’Ad di Orakom Ivano Pecora: “Per il 6° anno colleghiamo Casa Sanremo al mondo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anche per l’edizione 2018 del Festival della canzone italiana il Palafiori è coperto dalla connessione Orakom. La società campana, attiva a livello nazionale nei settori delle telecomunicazioni, dell’information technology e dell’energia, è ormai veterana a Casa Sanremo. Dal 2013, infatti, Orakom fornisce connessioni - dapprima mobili, poi satellitari e infine in fibra ottica - al quartier generale di Casa Sanremo, contribuendo alla buona riuscita del più importante evento collaterale della kermesse più popolare d’Italia. Quest’anno Orakom ha raccolto la sfida per la sesta volta, con lo stesso entusiasmo di sempre ma con un bagaglio ricco di novità, se pure in continuità con le precedenti partecipazioni.

In questa intervista, rilasciata prima di partire dall’amministratore delegato Ivano Pecora al sito di Casa Sanremo, una sintesi della filosofia aziendale e della gratificante quanto impegnativa esperienza di partecipazione a un grande evento come il Festival:

Edizione dopo edizione abbiamo imparato a conoscervi ma, ricordiamo per chi ci legge per la prima volta, qual è la mission di Orakom?

Orakom nasce da un’idea mia e di mio fratello Massimiliano, dalla volontà di creare un servizio alternativo ai grandi colossi delle telecomunicazioni, più radicato nel territorio e sensibile ai suoi problemi, e che investisse finalmente sui giovani. Oggi ci stiamo impegnando a ridurre il digital divide tra piccoli e grandi centri, attraverso una rete proprietaria in ponte radio. Offriamo ad aziende e privati connessioni ad alta velocità con fibra ottica o ADSL, con o senza linea telefonica. E da qualche anno è nata anche Orakom Energia, che fornisce pacchetti per luce e gas.

Quali novità porterete quest’anno a Casa Sanremo?

Copriremo tutto il Palafiori con una connessione con fibra ottica, quest’anno ancora più veloce: passeremo infatti dai 300 ai 400 Mega. Potranno sfruttarla tutti i membri dello staff del Festival e gli operatori dell’informazione, dalle radio alle televisioni, impegnati a trasmettere in Italia e nel mondo la kermesse con dirette streaming audio e video, e ovviamente tutte le persone coinvolte negli eventi di Casa Sanremo.

Puoi darci qualche altra anticipazione?

Una rappresentanza della nostra azienda sarà presente a Casa Sanremo, dove porteremo con noi una simpatica novità: la nostra mascotte, il bradipo, che intratterrà i presenti e si farà fotografare con i vip. In questo modo, entreremo ancora di più nello spirito del Festival, facendo divertire gli ospiti, oltre a metterli in connessione con il mondo esterno.

Cosa significa mettersi al servizio di un grande evento come questo?

Sanremo è un grande ingranaggio che, per funzionare, ha bisogno che tutto combaci perfettamente. E portare al Palafiori la connessione Internet, da cui qualunque evento che si rispetti, nel mondo digitale di oggi, non può prescindere, è ogni anno per noi una sfida impegnativa quanto gratificante. Una sfida che ci richiede impegno e concentrazione ai massimi livelli, per far fronte a ogni esigenza e imprevisto. Ma è anche questo il “bello della diretta”… Ci vediamo a Sanremo!