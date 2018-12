Battipaglia, i lavoratori Treofan celebrano il Natale davanti alla fabbrica

Il loro futuro è ancora incerto. E, molti, temono di perdere definitivamente il posto di lavoro. Per questo, nonostante oggi sia il giorno di Natale, i 78 dipendenti della Treofan di Battipaglia hanno proseguito la protesta davanti allo stabilimento.

La vertenza

Gli impianti produttivi sono fermi a seguito della cessione dell'azienda, dello scorso 24 ottobre, per la somma di cinquecentomila euro, dalla Management & Capitali, spa fondata da Carlo De Benedetti, al colosso indiano Jindal Group. La Treofan è un'azienda che produce film polipropene per imballaggi alimentari. Ha due sedi, una a Terni e l'altra a Battipaglia. In totale sono duecento i lavoratori occupati nelle due sedi che rischiano il posto di lavoro

La Santa Messa

Questa mattina il parroco ha celebrato in loco la Santa Messa per i lavoratori e le loro famiglie nel piazzale dello stabilimento situato in via delle Industrie. Resta affisso lo striscione “1968-2018, 50 anni di storia, non finirà così”. Più volte si sono rivolti alla sindaca Cecilia Francese, al governatore della Campania Vincenzo De Luca e al ministro del lavoro Luigi Di Maio affinchè intervengano sulla questione. Ma, almeno finora, risposte concrete non sono arrivate ne dal Comune, ne dalla Regione, ne dal Governo.