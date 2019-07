Battipaglia, lavoratori senza stipendio alla "Irno Depositi": l'ira della Cisal

Approfondimenti Vertenza Alba ecologia Srl di Battipaglia

Stipendi non pagati ai dipendenti per contrasti tra azienda e fornitori. Scoppia la vertenza alla “Irno Depositi” di Battipaglia, società impegnata nel settore della logistica. A denunciare la vicenda è Gigi Vicinanza della Cisal. “Abbiamo chiesto all'azienda e alla ditta fornitrice un incontro chiarificatore ma la convocazione è stata disattesa – spiega il sindacalista - Sono stupito come queste aziende intrattengono rapporti e relazioni industriali, oltre che sindacali, utilizzando metodi, a mio modo di vedere, ritorsivi tesi a sfuggire al confronto per l’espletamento della vertenza in atto. Le richieste pretenziose di entrambe le aziende non giovano ai lavoratori che sono creditori di stipendi maturati e non retribuiti a causa delle vostre liti e incomprensioni nel gestire un contratto d’appalto”.

Il caso

In questa situazione la Irno Depositi è impossibilitata a pagare i lavoratori a causa degli inadempimenti per il pagamento della fattura al fornitore per il lavoro svolto. “Se anche ci fossero problematiche economiche quali debiti o di crediti tra le aziende, tali problematiche vanno curate e sanate attraverso altri canali e non quelli ritorsivi nei confronti dei lavoratori. I dipendenti devono essere retribuiti a prescindere da qualsiasi problema, dall’azienda appaltatrice o dal committente, in questo caso responsabile in solido” conclude Vicinanza.