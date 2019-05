Litigano con il vicino di casa, poi provano ad accoltellare un carabiniere: coppia arrestata a Battipaglia

Momenti di tensione, venerdì sera, a Battipaglia, dove carabinieri e poliziotti sono intervenuti all’interno di una palazzina, situata in via Ermellini, per sedare un violento litigio, sfociato in aggressione, tra due famiglie residenti nello stesso condominio.

L'aggressione

Le forze dell’ordine hanno cercato di tranquillizzare gli animi ma, improvvisamente, uno dei due contendenti, alla vista del militari dell’Arma, li ha aggrediti insieme alla compagna. Non solo. Ma, improvvisamente, l’uomo ha anche provato ad accoltellare un carabiniere. Fortunatamente non si è fatto male nessuno. I due sono stati bloccati, condotti in caserma ed arrestati per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni, in quanto l’altro condomino ha riportato varie ferite ricevendo dieci giorni di prognosi. Stamattina si svolgerà il rito per direttissima.