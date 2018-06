Muore dopo aver dato alla luce due gemellini: choc a Battipaglia

E' morta Mimma Dente, la giovane madre di due gemellini, 37enne residente a Battipaglia, colta da un aneurisma cerebrale lo scorso 7 maggio. Sposata, aveva da poco partorito due bambini.

Il dramma

La tragedia la sera scorsa, con i primi messaggi di cordoglio per la scomparsa della donna, colta da un malore lo scorso 7 maggio. Una forma rara di eclampsia, stando a persone vicine alla famiglia. Una circostanza che aveva spinto i medici ad anticipare il parto. Ma la situazione era poi precipitata con il passare delle ore, con la ricerca di un centro specializzato attrezzato per interventi del genere. Una speranza si era accesa per Vallo della Lucania, dove la giovane madre era stata trasferita d’urgenza. Anche qui, però, i medici non sono riusciti ad intervenire per la complessità del caso. Tornata a casa, la donna ha esalato poi l'ultimo respiro e lasciando soli i due suoi figli, appena nati, con il loro papà