Colto da malore nel parco acquatico: soccorso ragazzino di 14 anni

Panico, nella tarda mattinata di oggi, all’interno di un noto parco acquatico situato nella zona sud della provincia di Salerno, nel territorio comunale di Battipaglia.

Il fatto

Un ragazzino di 14 anni è stato colto da un improvviso malore mentre era in piscina. In pochi secondi ha perso i sensi. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari dell’associazione “Angeli della Strada”, che lo hanno stabilizzato ed affidato alle cure di un’ambulanza rianimativa della Croce Bianca, che ha trasportato il giovane in ospedale per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.