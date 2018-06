Colta da malore a Battipaglia: muore ragazza di 25 anni

Dramma a Battipaglia, dove, nella notte tra venerdì e sabato, è volata in cielo una ragazza di 25 anni, Francesca Merola.

La tragedia

La giovane, che viveva con i genitori in via Pastore, è scomparsa dopo essere stata colta da un malore. Inutile la corsa in ospedale, ad Eboli, dov’è spirata nel reparto di Rianimazione. I sanitari dell’ospedale Santa Maria Addolorata di Eboli hanno fatto di tutto per salvare la ragazza. A complicare il quadro clinico di Francesca - riporta Il Mattino - l’insufficienza renale di cui soffriva da tempo. Il corpo della ragazza verrà cremato questa mattina a Montecorvino Pugliano.