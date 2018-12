Neonata muore all'ospedale di Battipaglia: medico e ostetrica a giudizio

Un medico e un’ostetrica dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia sono stati rinviati a giudizio per la morte di Sofia Maria, la piccola nata alla 35esima settimana di gravidanza. La tragedia risale al 16 gennaio scorso.

Il processo

Il gup del tribunale di Salerno Piero Indinnimeo, infatti, ha accolto le richieste presentate dalla Procura. Entrambi gli indagati - secondo il pm Elena Guarino - in "concorso colposo tra loro, ponendo in essere ciascuno una condotta colposa produttiva dell’evento, cagionavano per colpa, consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, la morte della neonata". A far partire le indagini è stata la denuncia presentata dai genitori della neonata, una coppia di rumeni residente ad Agropoli.