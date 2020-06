Battipaglia piange Silvio Petrone, storico presidente della Bcc: il cordoglio della sindaca

Battipaglia a lutto per la scomparsa di Silvio Petrone, 78 anni, storico presidente della Banca Campania Centro, ex “Cassa Rurale e Artigiana”.

La carriera

Petrone era alla guida dell’istituto di credito, fondato nel 1914, sin dal 1995. Non ha mai lasciato il suo incarico portando, nel corso degli anni, la BCC ad espandersi su tutta la provincia di Salerno e a diventare uno dei più importanti istituti di credito cooperativo del Sud. In passato è stato anche presidente della Federazione Campana delle Bcc e della Polisportiva Battipagliese. Petrone, soprannominato da tutti “don Silvio”, era molto conosciuto e stimato nella città della Piana del Sele e non solo.

Il cordoglio

Addolorata anche la sindaca Cecilia Francese: "Ci lascia oggi un nostro concittadino Silvio Petrone, presidente della Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovella prima direttore e, poi, presidente della Federazione Campana delle Bcc. Un punto di riferimento della nostra comunità capace di guardare oltre con profonda umanità e dando spazio a tanti giovani. Addio Silvio, Battipaglia piange uno dei suoi figli più cari".