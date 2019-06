Si apparta con la prostituta in pieno giorno: multa salata per un uomo a Battipaglia

Maxi multa per un uomo che, questa mattina, è stato sorpreso dai vigili urbani di Battipaglia mentre era in compagnia di una prostituta sulla litoranea.

Il verbale

Durante i controlli gli agenti della Polizia Municipale lo hanno identificato e sanzionato con un verbale di 3.300 euro, a cui si aggiunge anche un’altra multa di 300 euro in violazione dell’ordinanza antiprostituzione emessa, nei giorni scorsi, dalla sindaca Cecilia Francese. La lucciola, invece, è stata segnalata alla Questura di Salerno e non potrà rientrarein città per i prossimi tre anni.