Va in escadescenza e aggredisce i poliziotti: arrestato nigeriano a Battipaglia

Momenti di tensione, questa mattina, in un centro di accoglienza per immigrati, situato nel comune di Battipaglia, dove un nigeriano è andato in escandescenza, arrivando a minacciare il personale della struttura, per protestare contro la mancata concessione dell’asilo politico e anche perché non gli è stato consentito di accedere al centro.

Il fatto

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia che hanno individuato subito l’extracomunitario di 26 anni, sbarcato nel 2016 a Lampedusa e già noto alle forze dell’ordine, per aver partecipato a disordini verificatisi, nel marzo 2017, all’interno della stessa struttura. Lo straniero, in evidente stato di agitazione, alla vista dei poliziotti ha iniziato ad inveire contro di loro, aggredendoli e provocandogli lievi lesioni. Fortunatamente è stato arrestato per oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma anche per essersi rifiutato di fornire le sue generalità. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Salerno e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: domani mattina sarà sottoposto al rito direttissimo.