Battipaglia senza tregua, divampa un altro incendio: si indaga

Non c’è pace per la città di Battipaglia. Dopo il rogo divampato la scorsa notte all’interno di un’azienda che trasforma pneumatici in bitume e la notizia della permanenza di 2 mila tonnellate di rifiuti all’interno dello Stir (su disposizione della Provincia), un altro incendio è divampato, nel tardo pomeriggio, in via Spineta, nelle vicinanze di una nota azienda di trasporti.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire l’origine delle fiamme. Intanto la sindaca Cecilia Francese ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole per la giornata di domani (venerdì 13 settembre).