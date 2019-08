Battipaglia, operaio travolto da muletto: rischia la gamba

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, a Battipaglia, dove un operaio indiano di un’azienda di smaltimento di rifiuti solidi urbani è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente.

L'incidente

L’uomo - riporta La Città - sarebbe stato investito dalla macchina da lavoro (un muletto) guidata da un altro operaio durante una manovra. A soccorrerlo sono stati i colleghi che hanno subito allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza al locale ospedale “Santa Maria della Speranza” dov’è tuttora ricoverato. I medici stanno valutando le lastre per decidere l’intervento da eseguire per non compromettergli la gamba e le articolazioni. Il timore iniziale era che, nell’impatto con il mezzo meccanico in movimento, l’operaio avesse riportato la recisione dell’arteria femorale. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.