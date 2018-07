Battipaglia, chiude via del Centenario per lavori: i disagi

Disagi in vista per gli automobilisti a Battipaglia. Il dirigente del settore tecnico del Comune ha ordinato la chiusura di Via del Centenario dalle 7 del 10 luglio 2018 a fine ultimazione lavori.

I lavori

La chiusura della carreggiata, nel tratto di strada compreso tra via Adige e prima del chiosco adibito alla vendita dei giornali situato di fronte al civico 124, destinato alla sola circolare veicolare in ingresso con provenienza lato centro con direzione autostradale Salerno/Reggio Calabria, è previsto per via dei lavori di adeguamento attraversamento stradale.