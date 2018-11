Deve scontare 4 anni per violenza sessuale e sequestro di persona, preso in Emilia Romagna

Finisce in carcere un 30enne salernitano, residente in Emilia Romagna, in esecuzione di un cumulo pena emesso dalla procura della Repubblica di Salerno per una serie di reati, quali violenza sessuale, sequestro di persona, rapina e furto, commessi dal 2010 al 2014.

Le accuse

Il giovane è stato già condannato ad un anno per furto aggravato commesso a Eboli il 22 gennaio 2014. Per i reati di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina, commessi a Battipaglia nel novembre del 2010, il ragazzo era stato condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione.